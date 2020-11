Terror in Österreich : Was zum Anschlag in Wien bekannt ist

Was zum Anschlag in Wien bekannt ist

Terror in Österreich

Bei einem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt sind am Abend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Foto: dpa/Herbert Neubauer

Wien Ein Terroranschlag erschütterte die österreichische Haupstadt. Mehrere bewaffnete Täter schossen am Montagabend um sich, es gibt Verletzte und Tote. Österreichs Innenminister spricht von einem islamistischen Motiv. Was wir bisher wissen.

Was ist passiert? Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind mindestens vier Menschen getötet worden. Der Anschlag nahm seinen Ausgang um 20 Uhr nahe einer Synagoge in der Wiener Innenstadt. Insgesamt gab sechs Tatorte. Die Täter verletzten insgesamt 15 Menschen, vier wurden getötet. Die Polizei tötete einen der Angreifer.