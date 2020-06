Terror in Reading : Messer-Angreifer hörte angeblich „Stimmen im Kopf“

Eine Polizistin legt Blumen von Trauernden am Tatort in Reading nieder. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Reading Der Messer-Angreifer aus Reading soll psychisch krank sein. Eine britische Zeitung zitierte Verwandte und Ex-Nachbarn. Demnach höre der 25-Jährige Stimmen im Kopf und sei medikamentös behandelt worden.

Messerattacke in Reading : Drei Tote bei Terrorangriff in englischem Park

Der Mann hatte am Samstagabend in einem Park in Reading, etwa 70 Kilometer westlich von London, wahllos auf Menschen eingestochen. Drei starben, drei weitere erlitten schwere Verletzungen. Für die Todesopfer, darunter ein britischer Lehrer und sein US-amerikanischer Freund, gab es am Montag eine Schweigeminute.