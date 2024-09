Nach Festnahme von Pawel Durow Warum Telegram besser ist als sein Ruf

Vertreter westlicher Regierungen wettern gerne und laut gegen den Messenger, autokratische Regierungen sperren ihn oft einfach. Vor allem der russische Staat hat in der Vergangenheit Telegram immer wieder zensiert. Aktuell darf er in Russland von weiten Teilen der Bevölkerung wieder genutzt werden, vom russischen Regierungs- und Militärapparat, ebenso wie von der Opposition. Pawel Durow galt in Russland einige Jahre lang als Star. Zusammen mit seinem Bruder Nikolai hatte er im Jahr 2006 den Facebook-Klon Vkontakte gegründet. Doch schon bald geriet Durow in einen Konflikt mit den Behörden im Land. Immer wieder hatten diese die Sperrung politisch missliebiger Gruppen und die Herausgabe von Nutzerdaten verlangt – was Durow stets verweigerte. 2014 wurde Durow gezwungen, seine Vkontakte-Anteile an einen regierungsnahen Unternehmer zu verkaufen. Nach einer Razzia im Büro und in der Privatwohnung floh er aus Russland.