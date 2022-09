Zahlen und Hintergründe : Was die Teilmobilmachung Russlands bedeutet

Moskau Genau 210 Tage nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Was genau bedeutet das für die Ukraine? Und welcher Personenkreis in Russland ist davon betroffen?

Er habe diese Entscheidung zu der Teilmobilmachung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Kremlchef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache. Die Teilmobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch.

Schoigu zufolge wurden in der Ukraine seit Beginn des russischen Militäreinsatzes 5937 eigene Soldaten getötet. Westliche Schätzungen der russischen Verluste gehen dagegen in die Zehntausenden. Es ist das dritte Mal, dass das russische Militär sich zu den Todesopfern in der Ukraine äußert. Die letzte Aktualisierung erfolgte Ende März, als das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl von 1351 getöteten russischen Soldaten in der Ukraine nannte.