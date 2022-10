Proteste in Teheran : Polizei setzt Tränengas gegen demonstrierende Ärzte ein

Teheran Die Mediziner demonstrierten gegen die Präsenz von Sicherheitskräften in Kliniken. Es gab ein massives Aufgebot von Polizisten und Kontrollen auf den Straßen.

40 Tage nach dem Tod der jungen iranischen Kurdin Mahsa Amini ist die Polizei in Teheran mit Tränengas gegen eine Demonstration von Ärzten vorgegangen. Die Mediziner demonstrierten am Mittwoch gegen die Präsenz von Sicherheitskräften in den Kliniken, wo auch Teilnehemerinnen und Teilnehmer der Proteste behandelt werden. Augenzeugen bestätigten ein massives Aufgebot von Polizisten und Kontrollen an den Hauptstraßen in Teheran. Viele Läden waren aus Sorge vor Ausschreitungen geschlossen.