Persisches Neujahr Irans Polizei nimmt zwei junge Frauen wegen Neujahrstanz fest

Die Polizei in der iranischen Hauptstadt Teheran hat zwei junge Frauen wegen einer Tanzeinlage anlässlich des bevorstehenden persischen Neujahrsfestes verhaftet. Laut Medienberichten vom Samstag wurden die beiden Frauen am Tadschrisch Platz in Nordteheran verhaftet. Den Berichten zufolge waren sie am Freitag als „Hadschi-Firus“ verkleidet und tanzten auf einem Gehweg. Welche Strafen ihnen drohen, ist unklar.