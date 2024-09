US-Wahlkampf 2024 Kann Taylor Swift Kamala Harris zur Präsidentschaft verhelfen?

Die Zielgruppe scheint klar, und sie scheint groß: Mit allein 284 Followern auf Instagram hat Taylor Swift eine der größten Reichweiten einer Einzelperson überhaupt. Doch wie viele reale und wahlberechtigte Personen in den Vereinigten Staaten stehen dahinter? Und wie groß ist ihr Einfluss auf die Wahlergebnisse am Ende wirklich? Quantifizieren lasse sich der Taylor-Swift-Effekt kaum, schickt die „New York Times“ in einem Reaktionsstück am Mittwoch schon einmal vorweg. Nachdem die 34-Jährige allerdings im November 2023 in einem kurzen Post schon einmal darauf hingewiesen habe, wählen zu gehen und sich dafür auf der Website „vote.org“ zu registrieren, habe die Seite später für diesen Tag einen exorbitanten Anstieg neuer Registrierungen festgestellt. Besonders für ein Nicht-Wahljahr sei das bemerkenswert gewesen. Mit Spannung erwarten Analysten in den kommenden Tagen also nicht nur die Umfragewerte nach der TV-Debatte – der Swift-Statement-Effekt könnte eine ähnliche Rolle spielen.