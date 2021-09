Afghanistan-Konflikt : Taliban wollen diplomatische Beziehungen zu Deutschland

Berlin/Dubai Die Taliban fordern als neue Machthaber Afghanistans diplomatische Anerkennung und finanzielle Hilfe von Deutschland. Derweil stellt das US-Militär die Regierungsfähigkeit infrage.

„Wir wollen starke und offizielle diplomatische Beziehungen“, sagte Taliban-Sprecher Zabiullah Mudschahid der „Welt am Sonntag“. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte die Bereitschaft zur Wiederbesetzung der deutschen Botschaft in Kabul angedeutet, falls es politisch möglich sein sollte und die Sicherheitslage es erlaube. Deutschland führt bereits Gespräche mit den Taliban – etwa darüber, wie gefährdete Menschen außer Landes gebracht werden könnten, wie Maas jüngst erklärte. Im Fokus stehen ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr, Journalisten sowie Menschen- und Frauenrechtlerinnen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kritisierte unterdessen die Linkspartei, da sie den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan abgelehnt habe. Er machte in einem Interview des „Tagesspiegel“ deutlich, dass die Linke Mindestanforderungen für ein Regierungsbündnis wie ein klares Bekenntnis zur Nato, zu solidem Haushalten und zur transatlantischen Partnerschaft nicht erfülle. „Diese Anforderungen sind unverhandelbar“, so Scholz.

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, General Mark Milley, warnt derweil vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan. „Ich weiß nicht, ob die Taliban in der Lage sein werden, ihre Macht zu konsolidieren und eine Regierung aufzubauen“, sagte Milley dem Fernsehsender „Fox News“ auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland. Dies könne in den nächsten drei Jahren zu einer Neukonstituierung von Al-Kaida oder einer Erstarkung der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) oder unzähligen anderen militanten Gruppen in Afghanistan führen.