Außerhalb Kabuls auf Reise gewesen : Taliban-Vizechef dementiert Gerüchte über eigenen Tod

Kabul Taliban-Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar hat Berichte über seinen eigenen Tod oder eine schwere Verletzung dementiert. Diese sind nach einem Streit in der Führungsriege der Islamisten aufgekommen, als nach vermeintlichen Machtkämpfen weder Aufenthaltsort noch Gesundheitszustand Baradars bekannt waren.

„Gott sei Dank geht es mir gut und ich bin gesund“, sagte der Vizechef der militanten Islamisten in einem Interview mit dem afghanischen Staatssender RTA, das am Mittwochabend (Ortszeit) auch auf Twitter veröffentlicht wurde. Spekulationen über Machtkämpfe innerhalb der Riege der neuen Machthaber in Kabul wies er ebenfalls zurück.