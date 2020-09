Waffenstillstand oberste Priorität : Taliban und Afghanistans Regierung beginnen Friedensgespräche

Die afghanische Regierung und die radikalislamischen Taliban haben in Katar ihre lange erwarteten Friedensverhandlungen aufgenommen. Foto: AP/Hussein Sayed

Doha Der Afghanistankonflikt gilt als tödlichster weltweit. Jahrelang lehnten die aufständischen Taliban Verhandlungen mit der vom Westen unterstützten Regierung ab. Nun haben die Konfliktparteien erstmals Friedensgespräche aufgenommen.

Fast zwei Jahrzehnte nach der Militärinvasion Afghanistans haben in Katar innerafghanische Friedensgespräche begonnen. Delegationen der Taliban und der Regierung Afghanistans kamen am Samstag in Doha für eine Eröffnungszeremonie zusammen.

Der Vorsitzende des Hohen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah, bezeichnete den Beginn der Friedensgespräche in Doha als einen Moment, der in Afghanistans Geschichte als Ende der Gewalt eingehen wird. „Wir sind mit gutem Willen und in guter Absicht hierher gekommen, um das 40-jährige Blutvergießen zu beenden und einen landesweiten und dauerhaften Frieden zu erreichen“, sagte Abdullah.

Beide 21-köpfigen Teams hatten sich in den vergangenen Wochen akribisch vorbereitet. Der Beginn der Gespräche war mit großen Hoffnungen verbunden. Die Regierung hat einen Waffenstillstand als Forderung zur obersten Priorität erklärt, doch Experten zweifeln an einer schnellen Umsetzung. Am Rande der Veranstaltung wurde immer wieder betont, dass noch viel Misstrauen zwischen den Konfliktparteien herrscht.

Ein Abkommen der Taliban mit den USA von Ende Februar verpflichtete die Islamisten zur Aufnahme der Friedensverhandlungen. Die Vereinigten Staaten wollen ihre Soldaten abziehen; erst am Donnerstag kündigte US-Präsident Donald Trump einen weiteren Truppenabbau an. Dass die Gespräche nun beginnen, ist das wichtigste Zugeständnis, dass die Amerikaner den Taliban im Gegenzug für ihren Abzug abringen konnten.

Bis zuletzt ging der Konflikt in Afghanistan brutal weiter. Ein Gefangenenaustausch, der vor den Gesprächen eigentlich Vertrauen aufbauen sollte, hatte für erhebliche Verzögerungen geführt. Die Taliban hatten seit dem Abkommen mit den USA keine Nato-Soldaten mehr getötet, ihren Kampf gegen die afghanischen Sicherheitskräfte aber intensiv weitergeführt. Jahrelang hatten die Islamisten Gespräche mit Kabul abgelehnt und die Regierung als „Marionette des Westens“ bezeichnet.

Pompeo drängt Taliban und afghanische Regierung zu Friedensschluss

Zum Auftakt der Afghanistan-Gespräche hat US-Außenminister Mike Pompeo die Kabuler Regierung und die radikal-islamischen Taliban nachdrücklich zum Abschluss eines Friedensvertrags aufgefordert. „Ich kann nicht entschlossen genug darauf dringen, diese Gelegenheit zu nutzen“, sagte Pompeo am Samstag in Katars Hauptstadt Doha. Die von den USA vermittelten Verhandlungen sollen den seit 19 Jahren andauernden Krieg in Afghanistan beenden. Die Gespräche waren im Februar in einem Pakt zwischen den Taliban und den USA vereinbart worden. Mit einem Friedensschluss könnte der Weg geebnet werden für einen endgültigen Rückzug der USA aus dem Bürgerkriegsland.

