Erklärung von 12 Staaten Taliban sollen sich für Abbau von Frauenrechten verantworten

Die in Afghanistan regierenden Taliban sollten nach dem Willen Deutschlands und elf weiterer Länder wegen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen zur Rechenschaft gezogen werden. Seit die Taliban im August 2021 an die Macht zurückgekehrt seien, würden Frauen und Mädchen mit einer Reihe von Erlassen langsam aber sicher aus dem öffentlichen Leben entfernt, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die das Auswärtige Amt in Berlin am Dienstag veröffentlichte. Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Frauen und Mädchen seien verheerend.