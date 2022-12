Erstmals seit Machtübernahme Taliban Mann in Afghanistan öffentlich hingerichtet

In Afghanistan ist nach Angaben der Taliban ein Mensch öffentlich hingerichtet worden. Das Urteil wurde am Mittwoch wegen eines Raubmordes in der westafghanischen Provinz Farah vollstreckt, wie es in einer offiziellen Mitteilung der Taliban hieß. Der Angeklagte habe einen Mann niedergestochen und dann dessen Motorrad und Handy entwendet. Der Angeklagte habe die Tat vor Gericht gestanden. Es war die erste öffentliche Hinrichtung, die die Taliban seit ihrer Machtübernahme im August 2021 bekanntgegeben haben.