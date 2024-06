Alltag in Afghanistan Taliban lassen mehr als 60 Menschen in Stadion auspeitschen

Die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan hat die öffentliche Auspeitschung von mehr als 60 Menschen, darunter mehr als ein Dutzend Frauen, durch die Taliban kritisiert. Mindestens 63 Personen seien am Dienstag in der Provinz Sar-i Pul ausgepeitscht worden, teilte UNAMA am Mittwoch auf der Plattform X mit. Das UN-Büro verurteilte die körperliche Züchtigung und forderte die Einhaltung internationaler Menschenrechtsverpflichtungen.