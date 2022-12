Wegen „Unzucht“ und Drogenhandel Taliban lassen 27 Menschen mit Stockhieben bestrafen

Einen Tag nach der öffentlichen Hinrichtung eines Mannes haben die radikalislamischen Taliban in Afghanistan 27 Menschen mit Stockhieben öffentlich bestraft. Unter den 27 „Kriminellen“ seien auch neun Frauen, teilte der Oberste Gerichtshof am Donnerstag mit. Sie erhielten in Tscharikar, der Hauptstadt der Provinz Parwan, jeweils zwischen 20 und 39 Stockhiebe.