Erlass der Taliban : TV-Journalistinnen müssen in Afghanistan ihr Gesicht verschleiern

TV-Journalistinnen müssen in Afghanistan ihr Gesicht verschleiern

Islamabad In Afghanistan müssen Journalistinnen im Fernsehen künftig ihr Gesicht bedecken. So sieht es eine Anordnung der Taliban vor. Sie sei endgültig und stehe nicht zur Diskussion.

Journalistinnen in Afghanistan müssen künftig im Fernsehen ihre Gesichter bedecken. Dies berichtete der Sender Tolonews am Donnerstag unter Berufung auf die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban. Die Anordnung sei endgültig und stehe nicht zur Diskussion, hieß es weiter. Eine offizielle Mitteilung gab es zunächst nicht.