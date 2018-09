Taliban: Gründer des Hakkani-Netzwerks in Afghanistan ist tot

Islamabad Dschalaluddin Hakkani, Gründer des Hakkani-Netzwerks, ist gestorben. Die Gruppe zählt zu den mächtigsten und gefürchtetsten in Afghanistan. Sie ist eng mit den Taliban verbündet und wurde von den USA als Terrororganisation eingestuft.

Der Islamist Dschalaluddin Hakkani ist nach Angaben der Taliban tot. Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid sagte in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AP am Dienstag, Hakkani sei am Vortag in Afghanistan nach Jahren in schlechter gesundheitlicher Verfassung gestorben. Damit bestätigten sie eine Taliban-Meldung, die am Dienstag per Whatsapp versendet wurde.