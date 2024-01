Präsidentschaftswahl in Taiwan China-Kritiker vor Wahlsieg – Opposition erkennt Niederlage an

Taipeh · Bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan zeichnet sich der Sieg des Kandidaten der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), William Lai, ab. Die Opposition erkannte am Samstag bereits ihre Niederlage an.

13.01.2024 , 13:25 Uhr

Der China-Kritiker William Lai im Wahllokal. Foto: dpa/Ng Han Guan

Der Ausgang der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen dürfte prägend für die Beziehungen zu China in den kommenden vier Jahren sein. Die Volksrepublik betrachtet die demokratisch regierte Insel als Teil ihres Territoriums und hat angedroht, sie notfalls gewaltsam einzunehmen. Neben dem Verhältnis zum großen Nachbarn spielten im Wahlkampf auch die schwächelnde Wirtschaft und die hohen Wohnkosten eine Rolle. China hat die Abstimmung als Wahl zwischen Krieg und Frieden bezeichnet. Peking lehnt den Spitzenkandidaten der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) für das Präsidentschaftsamt, William Lai, entschieden ab, der derzeit Vizepräsident unter Präsidentin Tsai Ing-wen ist. Tsai konnte qua Gesetz nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Lai und die Amtsinhaberin weisen Chinas Souveränitätsanspruch über Taiwan zurück. Sie haben wiederholt Gespräche mit Peking angeboten. Dazu ist die dortige Führung aber nicht bereit, die beide als Separatisten bezeichnet hat. Erneut chinesische Ballons über Taiwan Kurz vor Wahl Erneut chinesische Ballons über Taiwan Die USA, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, Taiwan die Waffen zu liefern, die es zu seiner Selbstverteidigung benötigt, haben unabhängig vom Ausgang der Wahl angekündigt, die künftige Regierung zu unterstützen.

(csi/dpa)