Politik in Asien : US-Delegation demonstriert Unterstützung für Taiwan – Peking reagiert empört

Taipeh/Peking Eine Delegation früherer US-Verteidigungspolitiker ist in Taiwan eingetroffen, um Unterstützung der USA für die demokratische Insel zu demonstrieren. Die chinesische Regierung in Peking reagierte verärgert.

Vor dem Hintergrund der Invasion Russlands in der Ukraine ist eine Delegation früherer US-Verteidigungspolitiker in Taiwan eingetroffen, um Unterstützung der USA für die demokratische Insel zu demonstrieren. Die Regierung in Taipeh begrüßte die Visite am Dienstag als Zeichen, dass die Beziehungen zu den USA „felsenfest“ seien - besonders zum Zeitpunkt des Krieges in der Ukraine. Präsidentin Tsai Ing-wen will die Delegation am Mittwoch empfangen.