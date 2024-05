Ausweitung der Kontrollen Umstrittene Reform in Taiwan verabschiedet – Tausende protestieren

In Taiwan hat das Parlament das umstrittene Gesetz zur Ausweitung der Kontrollen der Regierungspolitik verabschiedet. Tausende Anhänger des neuen Präsidenten Lai Ching-te protestierten am Dienstag in Taipeh erneut gegen das Vorhaben der Opposition, die seit der Wahl im Januar zwar eine Mehrheit im Parlament hat, nicht aber den Präsidenten stellt. Der Präsident in Taiwan verfügt ähnlich wie in den USA über weitreichende Befugnisse.