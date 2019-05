Erstes Land in Asien : Taiwans Parlament ermöglicht gleichgeschlechtliche Ehen

Erstes Land in Asien

Taipeh Taiwan führt als erstes Land Asiens die Ehe für alle ein. Das Parlament in Taipeh beschloss, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen und rechtlich anderen Ehepaaren gleichgestellt werden.

Die Akzeptanz für schwule und lesbische Partnerschaften in Taiwan begann in den 1990er Jahren, als die heute regierende Demokratische Fortschrittspartei sich des Themas annahm, um Taiwan in Asien als offene Gesellschaft zu propagieren. Heute ist das Land eine Demokratie mit einer lebendigen Zivilgesellschaft.