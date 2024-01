Zweitägige Militärübung Taiwan probt Verteidigung gegen chinesische Invasion

China lässt fast jeden Tag Kriegsschiffe durch die Gewässer in der Gegend von Taiwan fahren und Kampfflugzeuge auf die Insel zufliegen. China betrachtet Taiwan mit dessen rund 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern als Teil seines Staatsgebiets. Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums waren in einem 24-Stunden-Zeitraum bis Mittwochmorgen sieben chinesische Kampfflugzeuge und vier Marineschiffe in der Gegend der Insel zu sehen.