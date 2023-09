Territorialansprüche Taiwan meldet Sichtung von chinesischen Kampfjets und Kriegsschiffen

Am Samstag - parallel zum G20-Gipfel in Indien - hatten die USA und Kanada Kriegsschiffe durch die Taiwanstraße geschickt, um damit zum wiederholten Mal deutlich zu machen, dass sie Chinas umfassende Territorialansprüche in der Meeresregion nicht akzeptieren. Daraufhin wurde eine chinesische Marineformation unter Führung des Flugzeugträgers „Shandong“ rund 110 Kilometer südöstlich von Taiwan gesichtet. Es wurde erwartet, dass die Schiffe Übungen abhalten und dabei Angriffe aus der Luft, von Land aus und über und unter Wasser simulieren, wie chinesische Medien berichteten.