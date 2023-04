Militärübung vor Taiwan Chinas gefährliche Drohkulisse

Wie diese ausschauen, zeigte das Staatsfernsehen in einer virtuellen Animation in den Abendnachrichten: In China mutet die Kriegspropaganda an, als handele es sich um ein patriotisches Computerspiel. Doch aus dem bisherigen Säbelrasseln könnte sehr schnell blutiger Ernst werden. Chinas Machtdemonstration erfolgte auf eine US-Reise von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, die am Mittwoch auf den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, getroffen war. „Wir befinden uns wieder einmal in einer Welt, in der die Demokratie bedroht ist“, sagte Tsai mit Blick auf China. Ihre Worte sollten sich als prophetisch erweisen.