Besatzung festgesetzt China beschlagnahmt taiwanisches Fischerboot

Chinesische Beamte hatten das Boot in der Nähe der von Taiwan kontrollierten Kinmen-Inseln geentert und am Dienstagabend (Ortszeit) in einen chinesischen Hafen gebracht, wie die taiwanische Küstenwache am Mittwoch mitteilte. Taiwan habe eigene Küstenwachschiffe zur Unterstützung geschickt und China aufgefordert, das Fischerboot freizugeben. Die chinesischen Schiffe hätten jedoch geantwortet, man solle sich nicht einmischen, hieß es weiter. Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.