Selbstverteidigung gegen China USA liefern Taiwan Hunderte Kampfdrohnen

Das taiwanesische Verteidigungsministerium bedankte sich für die Bemühungen, die Waffenverkäufe auszuweiten. „Angesichts der häufigen militärischen Operationen der chinesischen Kommunisten rund um Taiwan werden diese von den USA genehmigten Waffenverkäufe in der Lage sein, in Echtzeit zu erkennen und anzugreifen und schnell auf Bedrohungen zu reagieren“, hieß es in einer Erklärung. Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße erforderten das Wohlwollen Chinas, fügte das Ministerium hinzu. "Man hoffe, dass die Volksbefreiungsarmee ihre unterdrückerischen Militäroperationen rund um Taiwan einstellen und gemeinsam zur regionalen Stabilität beitragen werde.