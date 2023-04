Captagon-Handel in Syrien Die Drogenbosse von Damaskus

Fast 120 Millionen Pillen in Saudi-Arabien, mehr als 15 Millionen in Jordanien, zwölf Millionen in der Türkei, vier Millionen in Kuwait: Zollbehörden und Polizei rund um das östliche Mittelmeer und im Nahen Osten beschlagnahmten im vergangenen Jahr neue Rekordmengen der Droge Captagon. Hinter dem Drogenschmuggel steckt das Assad-Regime in Syrien, das nach westlichen Schätzungen mit dem Captagon-Export mehr verdient als mexikanische Drogenkartelle mit Kokain. Die USA und Großbritannien haben deshalb jetzt Sanktionen gegen zwei Cousins von Staatschef Baschar al-Assad und weitere Helfer erlassen.