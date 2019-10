Gespräche in Sotschi : Putin und Erdogan einigen sich Verlängerung der Waffenruhe in Syrien

Sotschi Mehr als sechs Stunden haben Putin und Erdogan über den Syrien-Konflikt beraten. Das Ergebnis: Die Türkei verlängert die zunächst bis Dienstagabend angesetzte Waffenruhe für Nordsyrien um weitere 150 Stunden.

Zudem organisiert Russland gemeinsam mit der Türkei in der so bezeichneten Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei Patrouillen. Das teilte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Abend mit. Zuvor hatte Kremlchef Putin gesagt, dass er mit Erdogan über die territoriale Unversehrtheit Syriens gesprochen habe und beide weiter an einer Lösung des Konflikts arbeiten wollten.