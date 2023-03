Nach Drohnenangriff gegen Amerikaner US-Kräfte fliegen Vergeltungsangriffe in Syrien

Über Nacht wurden in sozialen Netzwerken Videoaufnahmen verbreitet, die Explosionen in der syrischen Provinz Dair as-Saur zeigen sollten, die an den Irak grenzt und Ölfelder beheimatet. Vom Iran unterstützte Milizen und syrische Kräfte kontrollieren das Gebiet, das in den vergangenen Monaten auch Ziel mutmaßlich israelischer Luftangriffe war, die demnach auf iranische Versorgungsrouten abzielten.