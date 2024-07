Ein Zeichen der Entspannung Syrien und Saudi-Arabien nehmen zivilen Luftverkehr wieder auf

Inzwischen treiben mehrere Länder in der Region eine Normalisierung ihrer Verhältnisse zu Syrien voran. Vergangenes Jahr hatte Syrien erstmals wieder an einem Gipfel der Arabischen Liga teilgenommen. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan deutete kürzlich Schritte in Richtung einer Normalisierung der Beziehungen an. So sagte er nach einem Besuch der Fußball-EM in Berlin, Al-Assad könne jederzeit zu einem Besuch in die Türkei eingeladen werden.