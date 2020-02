Nach Luftangriffen der Syrer : Türkische Armee bombardiert Stellungen von Assads Truppen in Idlib

Nach einem Luftangriff steigt Qualm über der Stadt Saraqib in der nordsyrischen Provinz Idlib auf. Foto: AFP/AREF TAMMAWI

Ankara/Istanbul Nach tödlichen Luftangriffen auf türkische Soldaten eskaliert Erdogan die Lage in der nordsyrischen Provinz Idlib. Die Türkei fordert die Nato auf, Beistand zu leisten - und stellt eine Drohung in den Raum.

Nach dem Tod von mindestens 29 türkischen Soldaten in Nordsyrien fordert die Türkei Beistand von der Nato und der internationalen Gemeinschaft. „Wir rufen die gesamte internationale Gesellschaft dazu auf, ihre Pflichten zu erfüllen“, hieß es in einer Stellungnahme des Kommunikationsdirektors von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, in der Nacht zu Freitag.

Der Sprecher von Erdogans Regierungspartei AKP, Ömer Celik, sagte im Fernsehen, die Nato müsse an der Seite der Türkei stehen. Gleichzeitig drohte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge kaum verhohlen damit, den Flüchtlingen im Land die Grenzen zu öffnen: „Unsere Flüchtlingspolitik ist dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten“, sagte er. Es hatte in der Nacht in sozialen Medien Gerüchte gegeben, dass die Türkei ihre Grenzen bereits geöffnet habe.

Als Vergeltung für Luftangriffe auf türkische Verbände in Nordsyrien mit mehr als 20 Toten hat die türkische Armee bereits Stellungen der syrischen Regierungstruppen attackiert. Die Stellungen der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad seien in der Nacht zum Freitag aus der Luft und vom Boden aus angegriffen worden, teilte ein Sprecher des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan mit. Die Angriffe würden fortgeführt, kündigte er an.

Zuvor waren bei einem Luftangriff in der nordsyrischen Provinz Idlib 29 türkische Soldaten getötet worden. Der Gouverneur der Grenzprovinz Hatay, Rahmi Dogan, sagte am frühen Freitagmorgen, 36 Verletzte würden darüber hinaus in Krankenhäusern behandelt. Für die Angriffe machte Dogan die syrische Regierungsarmee verantwortlich.

In diesem Monat sind nach türkischen Angaben damit bereits insgesamt 49 türkische Soldaten in Syrien getötet worden. Die Türkei hat im Rahmen eines im Jahr 2018 geschlossenen Abkommens mit Russland zwölf militärische Beobachtungsposten in der Provinz Idlib.

Erdogan hatte die Regierung in Damaskus wiederholt aufgefordert, ihre Truppen aus dem Umfeld der türkischen Posten abzuziehen. Der türkische Staatschef setzte dafür eine Frist bis Monatsende, also bis diesen Samstag.

Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland. Die Situation dort war jüngst eskaliert. Der syrische Machthaber Assad will die letzte Hochburg islamistischer und dschihadistischer Milizen im Land wieder unter seine Kontrolle bringen. Die Türkei steht auf Seiten der Gegner Assads.

Mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatte die Türkei ein Abkommen getroffen, um in Idlib eine Deeskalationszone einzurichten. Eigentlich gilt auch eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war das syrische Militär mit russischer Unterstützung aber weiter in dem Gebiet vorgerückt. Hunderttausende sind vor der Gewalt auf der Flucht.

Die Türkei hat in den vergangenen Jahren 3,7 Millionen Flüchtlinge aus dem syrischen Bürgerkrieg aufgenommen, zuletzt aber ihre Grenzen geschlossen.

