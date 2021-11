Zwei Menschen getötet, sieben verletzt : Israelische Luftangriffe in Syrien gemeldet

Damaskus Die tödlichen Raketen sollen am Mittwoch abgefeuert worden sein, berichten staatliche Medien. Das israelische Militär kommentierte die Berichte bislang nicht.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien teilte mit, bei den Angriffen seien vier Menschen getötet worden. Zwei davon seien von Teilen einer syrischen Rakete getroffen worden, die in der Stadt Homs eingeschlagen seien. Die israelischen Angriffe hätten auf Stellungen mit syrischen Kämpfern mit Verbindungen zur libanesischen Hisbollah westlich von Homs gezielt.

Das israelische Militär kommentierte die Berichte zunächst nicht. Israel hat im Laufe der Jahre Hunderte Luftangriffe in Syrien geflogen. Es spricht aber selten über solche Einsätze. Das Land hat eingeräumt, dass es Stützpunkte von Milizen ins Visier nehme, die mit dem Iran verbündet sind. Dazu gehört die Hisbollah, die Kämpfer in Syrien stationiert hat. Israel sagt, es greife Waffenlieferungen an, die vermutlich an die Milizen gehen sollten.