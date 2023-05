Botschaften geöffnet Saudi-Arabien nimmt Beziehungen zu Syrien wieder auf

Saudi-Arabien und Syrien wollen ihre Botschaften im jeweils anderen Land wiedereröffnen. Die Beziehungen hätten sich elf Jahre nach den Schließungen der diplomatischen Vertretungen wieder verbessert, teilten die Außenministerien beider Länder am Dienstag mit. Die Ankündigungen erfolgten wenige Tage nach der Rückkehr Syriens in die Arabische Liga am Sonntag. Der syrische Präsident hatte die verheerenden Erdbeben vom 6. Februar in Syrien und der Türkei genutzt, um wieder zunehmend öffentlich aufzutreten.