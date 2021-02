Mindestens neun Tote : Syrien meldet erneuten Raketenangriff Israels

Damaskus Erneut hat Israel das arabische Nachbarland mit Raketen angegriffen. Zuletzt kam es im Januar zu Attacken. Dieses Mal sind mindestens neun Menschen gestorben.

Die Angriffe in der Nacht zum Montag hätten Waffenlager der vom Iran unterstützten Milizen in den Bergen getroffen, teilte die Beobachtungsstelle mit. Auch syrische Militärposten im Süden und Südwesten der Hauptstadt seien dabei angegriffen worden.

Israels Luftwaffe greift regelmäßig Ziele im Nachbarland an. Im Januar wurden bei Bombardierungen im Osten Syriens Dutzende regierungstreue Kämpfer getötet. Bei einem weiteren Angriff starben der Staatsagentur Sana zufolge ein Ehepaar und seine zwei Kinder. Israel will in Syrien den militärischen Einfluss des Irans zurückdrängen, der mit der Regierung in Damaskus verbündet ist. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind.