Syrien : Mehr als 40 Tote bei Anschlag mit Tankwagen auf Markt

Beirut In Syrien kehrt keine Ruhe ein: Im Norden des Landes ist es laut Menschenrechtlern zu einem Anschlag mit einem Tanklastwagen gekommen. Dabei sollen fast 100 Menschen gestorben sein.

Bei der Explosion eines Tanklasters in der nordsyrischen Stadt Afrin sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 46 Menschen getötet und etwa 50 weitere verletzt worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte befürchtete am Dienstagabend, dass die Zahl der Toten noch weiter steigen könnte. Nach Angaben von Aktivisten war der Lastwagen an einem Markt in der Stadt explodiert.

In der Vergangenheit hatte es mehrfach Anschläge in Afrin gegeben. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie deswegen. Die Miliz ist zugleich in Syrien wichtigster Partner der USA und ihrer Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).