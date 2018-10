Syrien-Gipfel in Istanbul: Erdogan, Merkel, Macron und Putin sprechen über die Zukunft des Bürgerkriegslandes

Istanbul Der türkische Präsident Erdogan Türkei lädt Ende Oktober zum Syrien-Gipfel, und Putin, Macron sowie Merkel sagen zu. Zusammen wollen sie über die Zukunft des Bürgerkriegslandes sprechen.

Deutschland nimmt zusammen mit der Türkei, Russland und Frankreich an Beratungen über die Zukunft Syriens in Istanbul teil. Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag, das Treffen sei für den 27. Oktober angesetzt. Die Spitzen der vier Teilnehmerstaaten würden dabei über die jüngsten Entwicklungen in der syrischen Provinz Idlib und eine politische Lösung des Konflikts sprechen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Russlands Staatschef Wladimir Putin hätten ihre Teilnahme zugesagt.