Syrien: Chemiewaffen-Organisation bestätigt Einsatz von Giftgas

Mitglieder der OPCW kommen in UN-Fahrzeugen in Damaskus an (Archivbild vom 14.04.2018). Foto: dpa/Bassem Mroue

Den Haag Hat es Anfang Februar in Syrien einen Giftgasanschlag gegeben? Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen untersucht den Fall. Die OPCW-Experten sagen: Wahrscheinlich wurde Chlorgas eingesetzt.

Eine Erkundungsmission sei zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Stadt Sarakeb am 4. Februar Chlorgas aus Zylindern freigesetzt worden sei. Das teilte die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) am Mittwoch in Den Haag mit. Das Chlorgas sei "wahrscheinlich als chemische Waffe eingesetzt worden", resümierten die Experten.