Syrien: Asma Assad an Brustkrebs erkrankt

Beirut Die syrische First Lady Asma Assad unterzieht sich nach Angaben des Präsidialbüros einer Brustkrebsbehandlung. Bilder zeigen die 42-Jährige im Krankenhaus.

Am Mittwoch veröffentlichte das Büro auf Facebook ein Foto, das sie und Präsident Baschar al-Assad in einem Krankenhauszimmer zeigt, während sie offenbar eine Infusion erhält. In einer Erklärung hieß es, der „bösartige Tumor“ sei im Frühstadium erkannt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, die 42-Jährige lasse sich in einem Militärkrankenhaus in Damaskus behandeln.