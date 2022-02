Härtere Sanktionen : Was der Ausschluss Russlands von Swift bedeutet

Demonstranten (wie hier in Hamburg) forderten den Ausschluss Russlands von Swift. Foto: dpa/Markus Scholz

Deutschland gibt seinen Widerstand auf: Die ersten russischen Banken werden vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen. Das trifft auch die russische Zivilbevölkerung und den Westen.

Noch am Freitagabend hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gebremst: Wenn man Russland von Swift, dem internationalen Zahlungssystem, ausschließe, sei das ein scharfes Schwert, aber nicht unbedingt das klügste. Die Kollateralschäden seien möglicherweise hoch. Doch bis Samstag wurde der Druck der anderen Länder so stark, dass Deutschland sich einreihte: Der Westen schließt russische Banken von Swift aus - jedenfalls die, die bereits mit Sanktionen belegt sind. Zudem soll die russische Zentralbank daran gehindert werden, mit Geld, das sie im Westen liegen hat, den Rubel zu stützen und Putins Krieg zu finanzieren.

Was ist Swift? Swift ist eine Plattform, über die Banken in aller Welt Zahlungen miteinander abwickeln. Die überweisende Bank sendet darüber den Swift-Code (die BIC-Nummer) und die Kontonummer an die empfangende Bank. Wenn russische Banken das System nicht mehr nutzen können, können russische Exporteure keine Zahlungen aus dem Ausland mehr erhalten, deutsche Konzerne ihren russischen Töchter nichts mehr überweisen und umgekehrt. So soll Russland bei den Devisen ausgetrocknet werden.

Was ist der Vorteil des Ausschlusses? Das Instrument ist scharf: So unterbindet der Westen den Handel Russlands mit der ganzen Welt. Auf Länder wie die Schweiz, die Maßnahmen des Westens gegen Russland mit ihren Banken teilweise unterlaufen, käme es dann nicht mehr an. Es sei denn, Russland weicht auf eigene Systeme aus, die es laut „Handelsblatt“ nach den Sanktionen 2014 geschaffen hat. Wirklich global ist aber nur Swift. Binnen kurzer Zeit kämen dann kaum noch Devisen ins Land. Zudem ist Swift zu einem Symbol geworden: Lässt der Westen seinem Reden von der Solidarität Taten folgen? Auf Demonstrationen, auch auf der in Düsseldorf, war der Ruf nach einem Swift-Ausschluss eine wichtige Forderung.

Was sind die Nachteile des Ausschlusses? CDU-Chef Friedrich Merz hatte vor kurzem gewarnt, der Ausschluss Russlands von Swift können eine Atombombe für das globale Finanzsystem sein. Was er damit meinte: In einer global verflochtenen Finanzwelt sind die Auswirkungen eines solchen Eingriffs unberechenbar. Dass die Pleite einer US-Investmentbank namens Lehman die Welt in die schwere Finanzkrise stürzte, weil sie eine Kettenreaktion auslöste, war im September 2008 auch nicht sofort klar. Die Unsicherheiten, die mit dem Ausschluss Russlands aus Swift verbunden sind, sind also groß.

Ein zweites Problem besteht darin, dass die Maßnahme auch die russische Zivilgesellschaft trifft. Wie sollen internationale Unternehmen dort noch Löhne zahlen? Der Hamburger Hafen (HLLA) etwa hat seinen Mitarbeitern in Odessa in der Ukraine schon mal vorsorglich den nächsten Monatslohn überwiesen aus der konkreten Sorge, was da noch kommt.

Das dritte Problem: Ohne Swift kann der Westen keine Energierechnungen aus Russland mehr bezahlen. Noch liefern die Russen alle Gasmengen, zu denen sie sich verpflichtet haben, wie Gazprom am Freitag betont hatte. Mit einem Abklemmen der russischen Firmen von Swift lädt der Westen sie geradezu ein, den Gashahn abzudrehen. Deutschland, dessen Gasimporte zu 55 Prozent aus Russland stammen, hätte bald ein Problem mit der Stromversorgung (schon jetzt laufen alle Blöcke oft am Anschlag) und noch mehr mit der Wärmeversorgung.