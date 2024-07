Juristischer Erfolg für Donald Trump „Jeder Präsident ist nun frei, die Gesetze zu ignorieren“

Dieses Mal verhaspelte sich Joe Biden nicht. Während der viereinhalb Minuten seiner Erklärung zum Immunitäts-Urteil des Supreme Court wirkte er frischer, seine Stimme weniger kratzig als während der Debatte gegen Donald Trump am vergangenen Donnerstag. Die Reporter achteten bei dem Auftritt des 81-jährigen Amtsinhabers auch auf die Art des Vortrags – nicht allein auf dessen Inhalt.



Dabei hatte es letzterer in sich. Das oberste Gericht habe eine Entscheidung getroffen, die bedeute, „dass es keine Grenzen gibt, was ein Präsident tun kann“. Er selbst werde sich an die Gesetze halten, versicherte Biden. Aber bei seinem Herausforderer habe er Bedenken. „Jeder Präsident, inklusive Donald Trump, ist nun frei, die Gesetze zu ignorieren.“ Die Amerikaner müssten sich entscheiden, ob sie dieses Risiko eingehen wollten.



Gemessen an den Umfragen sieht alles danach aus. Selbst in seiner eigenen Partei zweifelt fast jeder Zweite daran, ob Biden körperlich und geistig noch für das fordernde Amt geeignet ist. Als der seine Erklärung beendet hat, fragen die Reporter nicht nach dem Urteil, sondern ob er den Weg frei machen werde für einen Kandidaten, der Trump im November schlagen kann. Biden schweigt.



Der Moment beschreibt die Tragik eines Amtsinhabers, der Amerika vor einem Möchtegernautokraten retten will - aber die Augen vor der Realität verschließt, dass die Wähler ihm das nicht mehr zutrauen.



Umso mehr hat Donald Trump Anlass, das Urteil des von ihm durch drei Nominierungen geprägten Gerichts zu bejubeln. „Großer Sieg für unsere Verfassung und Demokratie“, feiert der vor vier Strafgerichten angeklagte Ex-Präsident das Urteil. „Stolz, ein Amerikaner zu sein“.



Nach Ansicht von Analysten ging Trumps Strategie auf, bei den in Washington und Miami anhängigen Prozessen vor Bundesgerichten wegen seiner Rolle am 6. Januar und dem Umgang mit Geheimdokumenten auf Zeit zu spielen. Vollkommen überraschend hatte der Supreme Court im Frühjahr seine Klage gegen das einstimmige Urteil des Bundesberufungsgerichts im District of Columbia aufgegriffen, das seinen Anspruch auf „absolute Immunität“ im Amt zurückwies.



Dann ließ sich das oberste Gericht bis zum letzten Tag vor der Sommerpause Zeit, sein Urteil zu verkünden. Und dieses löste Schockwellen aus; Rechtsexperten hatten den Teilerfolg Trumps nicht erwartet. Der Vorsitzende Richter John Roberts unterschied in der 6-zu-3-Mehrheitsentscheidung zwischen offiziellen Handlungen - und privaten.



Präsidenten müssten ihren von der Verfassung beschriebenen Aufgaben ohne Furcht vor späterer Strafverfolgung nachgehen können, hieß es. Dasselbe gelte auch für offizielle Handlungen in Grauzonen. In dem Urteil heißt es weiter, „keine Immunität“ bestehe für „nicht offizielle Handlungen. Und nicht alles, was ein Präsident macht, ist offiziell. Der Präsident steht nicht über dem Gesetz.“



Die Richter wiesen im konkreten Fall dem Bundesgericht in Washington die Aufgabe zu, festzustellen, welche der vier Anklagepunkte gegen Trump im Kontext des Aufstandes vom 6. Januar in den Bereich „offizieller“ und „nicht offizieller“ Handlungen fallen. Das öffnet die Tür für weitere Anfechtungen von Entscheidungen, die Richterin Tanya Chutkan treffen muss.



Der Beginn der Hauptverhandlung vor den Wahlen im November wird nach Einschätzung von Rechtsexperten wie dem früheren Bundesanwalt Robert Mintz damit zunehmend unwahrscheinlich. Das Urteil erzeuge „mehr Feuer als Licht“. Es werde zu „langwierigen Anhörungen und weiteren Berufungen führen“.



Richterin Sonia Sotomayor hält in ihrem glühenden Widerspruch der Mehrheit am Supreme Court vor, mit dem Urteil „eine rechtsfreie Zone“ geschaffen zu haben. „Der Präsident ist nun ein König über dem Gesetz.“ Dieser könne etwa dem „Navy Seal Team 6“ den Auftrag geben, einen politischen Gegner zu ermorden. Dafür genieße er Immunität. „Er organisiert einen Militärputsch, um an der Macht zu bleiben? Immun. Er nimmt Bestechungsgeld für ein Pardon? Immun. Immun. Immun.“