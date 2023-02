Neuer Geschäftsführer für Tories Sunak bildet britische Regierung um

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sein in Umfragen abgestürztes Kabinett umgebildet. Zum Geschäftsführer der regierenden Konservativen Partei, die von mehreren Skandalen erschüttert wurde, ernannte Sunak am Dienstag den Abgeordneten Greg Hands. Der frühere Handelsminister tritt die Nachfolge von Nadhim Zahawi an, den Sunak Ende Januar wegen einer Steueraffäre entlassen hatte.