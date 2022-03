Umkämpfte Stadt Sumy : Erste Evakuierung von Ukrainern durch Fluchtkorridor geglückt

Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. Foto: AP/Andreea Alexandru

Kiew Die ukrainische Großstadt Sumy liegt rund 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Seit mehreren Tagen ist sie unter Beschuss. Nun konnten Tausende Menschen die Stadt verlassen.

Über den mit der russischen Armee vereinbarten Fluchtkorridor haben nach ukrainischen Angaben zahlreiche Zivilisten die Region der Großstadt Sumy verlassen können. Rund 5000 Ukrainer und etwa 1700 ausländische Studenten seien am Dienstag an einen sichereren Ort gebracht worden, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk der Agentur Unian zufolge. Die Fluchtrouten führten etwa nach Poltawa, nach Lwiw (Lemberg) oder in benachbarte EU-Länder. Das zentralukrainische Poltawa liegt etwa 170 Kilometer südlich und ist bisher weitgehend verschont geblieben.