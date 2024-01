Messerattacke Attentat auf südkoreanischen Oppositionsführer

Auf den südkoreanischen Oppositionsführer Lee Jae Myung ist am Dienstag ein Attentat verübt worden. Ein Unbekannter habe Lee in der Stadt Busan attackiert und verletzt, teilten Vertreter der lokalen Notdienststelle mit. Demnach besuchte der Politiker eine Baustelle eines neuen Flughafens, als er angegriffen wurde. Der Oppositionsführer wurde in ein Krankenhaus gebracht und sei bei Bewusstsein, teilten Polizei und Rettungsdienst mit. Er befinde sich nicht in kritischem Zustand. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.