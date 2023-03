Trotz Drohung aus Nordkorea Südkorea und USA wollen gemeinsames Manöver wie geplant durchführen

Trotz Drohungen aus Nordkorea halten die USA und Südkorea an einem geplanten Militärmanöver noch in diesem Monat fest. Vertreter der Streitkräfte beider Länder sagten am Freitag in einer Pressekonferenz, die Übung „Freiheitsschild“ werde vom 13. bis 23. März stattfinden und ein computersimuliertes Gefechtsstandstraining umfassen. Damit sollten Verteidigungs- und Reaktionsfähigkeiten verbessert werden.