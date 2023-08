Erste Großübung seit sechs Jahren Südkorea probt mit Zivilschutzübung für Luftangriff

Mit einem landesweiten Luftalarm ist in Südkorea am Mittwoch die erste Zivilschutzübung seit sechs Jahren gestartet. Die 20-minütige Übung habe um 14 Uhr (Ortszeit, 07 Uhr MESZ) begonnen und diene der „Vorbereitung auf eine schnelle Evakuierung im Falle eines Luftangriffs, wie einer Provokation durch nordkoreanische Raketen“, teilte das Innenministerium mit. In der Hauptstadt Seoul wurden Autos gestoppt und Passanten angewiesen, die teils unterirdischen Schutzräume aufzusuchen.