Im Flug explodiert Nordkorea misslingt neuer Raketentest

Nordkoreas Militär ist nach Angaben Südkoreas ein neuer Raketentest misslungen. Es werde davon ausgegangen, dass die Rakete im Flug explodiert sei, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch mit. Nähere Details zur Rakete wurden nicht genannt. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, es könnte sich nach Einschätzung des Militärs um eine Hyperschallrakete gehandelt haben. Sie flog demnach nach dem Start am frühen Morgen (Ortszeit) in einem Gebiet um die Hauptstadt Pjöngjang etwa 250 Kilometer ostwärts in Richtung offenes Meer. Auch Japans Küstenwache hatte den Start erfasst.