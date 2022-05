Nach südkoreanischen Informationen : Nordkorea hat Vorbereitungen für Atomtest abgeschlossen

Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, bei einer Sitzung des Präsidiums des Politbüros des Zentralkomitees der Arbeiterpartei in Pjöngjang. Nordkorea soll Vorbereitungen für Atomtests abgeschlossen haben. Foto: dpa/-

Seoul Nordkorea soll Vorbereitungen für einen Atomtest abgeschlossen haben. Das berichtet ein südkoreanischer Parlamentsabgeordneter. Präsident Biden will am Donnerstag zu einer Asien-Reise aufbrechen. Die US-Streitkräfte sind deshalb in Alarmbereitschaft.

Nordkorea hat einem südkoreanischen Parlamentsabgeordneten zufolge die Vorbereitungen für einen Atomtest abgeschlossen. „Sie suchen nur noch nach dem richtigen Zeitpunkt“, sagte Ha Tae Keung am Donnerstag vor Reportern. Er berief sich auf Informationen des südkoreanischen Geheimdiensts.

Zuvor hatte bereits die US-Regierung vor einem nordkoreanischen Atomwaffentest während der am Donnerstag beginnenden ersten Asien-Reise von Präsident Joe Biden gewarnt. Das sei nach Einschätzung der US-Geheimdienste eine „echte Möglichkeit“, sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan am Mittwoch. Gleiches gelte für einen möglichen nordkoreanischen Raketentest. Die US-Streitkräfte seien aber vorbereitet, „kurz- und längerfristige Anpassungen“ vorzunehmen.

Biden bricht am Donnerstag zu seiner ersten Asien-Reise als US-Präsident auf. Er wird am Freitag in Südkorea ankommen und am Sonntag nach Japan weiterfliegen.

Die USA warnen schon seit Wochen, Nordkorea könne in nächster Zeit erstmals seit 2017 wieder einen Atomwaffentest vornehmen. Das international weitgehend isolierte und mit harten Sanktionen belegte Land hatte in den vergangenen Monaten eine Reihe von Raketentests vorgenommen. Derzeit kämpft es allerdings mit einem heftigen Corona-Ausbruch.

(axd/AFP)