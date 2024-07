„Star Wars“ wird Realität Südkorea setzt Laserwaffen gegen Drohnen ein

Südkorea wird eigenen Angaben zufolge noch in diesem Jahr als erstes Land der Welt Laserwaffen im Militär einsetzen. Mit den futuristischen Waffen sollen nordkoreanische Drohnen abgeschossen werden, teilte die südkoreanische Behörde für Rüstungsbeschaffung (DAPA) am Donnerstag mit und sprach von einem Wendepunkt im Konflikt mit dem Norden. Das von den Südkoreanern als „Star Wars-Projekt“ bezeichnete Laserprogramm wurde in Zusammenarbeit mit Hanwha Aerospace entwickelt. Laut DAPA sind die Waffen nicht nur effektiv und kostengünstig - ein Schuss kostet umgerechnet nur 1,35 Euro - sondern auch lautlos und unsichtbar. Die Laserwaffen setzen Motoren oder elektrische Systeme von Drohnen durch 10-20 Sekunden dauernde Lichtbestrahlung in Brand.