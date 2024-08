Künstliche Intelligenz in Südkorea Internet-Konzerne müssen gegen Porno-Deepfakes vorgehen

Die Kritik am Messengerdienst Telegram in Südkorea fällt zeitlich mit der Festnahme seines Gründers Pawel Durow zusammen. Der gebürtige Russe war am Samstagabend kurz nach seiner Landung auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen worden. Die Behörden werfen Telegram mangelnde Kooperation im Kampf gegen Internet- und Finanzkriminalität vor. Der französischen Staatsanwaltschaft zufolge laufen die Ermittlungen unter anderem im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Verbreitung von Kinderpornografie über den Internet-Dienst. Telegram hatte den Vorwurf der Mittäterschaft in einer Stellungnahme nach Durows Verhaftung zurückgewiesen.