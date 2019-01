Medienberichte : Trump und Kim Jong Un könnten sich noch diese Woche treffen

Donald Trump und Kim Jong Un bei ihrem Treffen im Juni in Singapur. Foto: AP/Evan Vucci

Washington Zuletzt wirkten die Atom-Gespräche zwischen den USA und Nordkorea festgefahren. Jetzt könnte noch in dieser Woche Bewegung in die Sache kommen. Angeblich planen Vertreter beider Seiten für Donnerstag oder Freitag ein Treffen in Washington.

Das berichteten südkoreanische Medien am Dienstag. Dort solle über einen zweiten Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un diskutiert werden. Ein erstes Spitzentreffen hatte es im Juni in Singapur gegeben. Nach der Zusage, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen, wurden in weiteren Verhandlungen nach US-Angaben aber kaum Fortschritte erzielt. Die USA halten ihren Sanktionsdruck auf Nordkorea deshalb aufrecht.

Ende der Woche werde voraussichtlich Nordkoreas Unterhändler Kim Yong Chol in die USA kommen, um mit US-Außenminister Mike Pompeo zu sprechen, hieß es in südkoreanischen Medien. Dabei könnten auch Ort und Zeitpunkt eines zweiten Treffens von Trump und Kim festgelegt werden. Dem US-Sender CNN zufolge hatte Trump Kim am Wochenende einen Brief überbringen lassen. Details dazu blieben offen.



Eine offizielle Bestätigung des Vorbereitungstreffens gab es nicht. Kim hatte jüngst seine Bereitschaft erklärt, Trump "jederzeit" erneut zu treffen. Auch Trump hatte zum Jahresanfang eine zweite Zusammenkunft mit Kim "in nicht zu ferner Zukunft" in Aussicht gestellt. Vor einer Woche hatte Kim Medien zufolge mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Perspektiven eines zweiten Gipfeltreffens erörtert. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua hatte anschließend berichtet, ein neues Treffen Trump/Kim solle zu einem Ergebnis führen, das von der internationalen Gemeinschaft begrüßt werde.

(felt/Reuters)