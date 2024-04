Wahlen in Südafrika Parlamentspräsidentin wegen Korruptionsvorwurf vor Gericht

Die bisherige Präsidentin des südafrikanischen Parlaments, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, steht wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Sie erschien am Donnerstag vor dem Amtsgericht in der Hauptstadt Pretoria. Dort erhob die Staatsanwaltschaft (NPA) Anklage wegen Korruption und Geldwäsche in Höhe von 4,5 Millionen Rand (222 000 Euro).